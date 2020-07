CorSera: “Date tempo a Rino. Gasperini lo ha avuto per modellare una squadra che sfiora la perfezione”

Con quella di ieri sul Napoli, sono sette vittorie di fila per quella che il Corriere della Sera definisce “l’Atalanta delle meraviglie”.

Il Napoli sperava nel colpaccio per accorciare la classifica, ma il verdetto è spietato.

Nel primo tempo la squadra di Gattuso manovra bene, scrive il quotidiano, ma

“nella ripresa, come d’incanto, cambia lo spartito. L’Atalanta accelera e chiude in fretta i conti. Il Napoli, stavolta, non riesce a rialzarsi. Date tempo a Rino. Gasperini lo ha avuto per modellare una squadra che sfiora la perfezione e che tra otto giorni, dopo la trasferta di Cagliari e l’incrocio con la Samp, andrà allo Stadium per sfidare a viso aperto la Juventus e vedere l’effetto che fa”.