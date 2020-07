CorMez: Osimhen-Napoli, Jorge Mendes interviene a mediare tra le parti

La trattativa per portare Victor Osimhen a Napoli ha subito un improvviso rallentamento a causa del cambio di agente da parte dell’attaccante del Lille. William D’Avila, il nuovo procuratore, sta giocando al rialzo con il Napoli. Si cerca ancora l’accordo. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, a cercare di mediare tra le parti è intervenuto Jorge Mendes.

“ Jorge Mendes si sta muovendo per favorire la comunicazione tra tutte le parti in gioco ma la scelta dell’attaccante nigeriano di ridimensionare la Starfactory, che si fa forte di un mandato valido fino al 2021, fa sì che all’orizzonte ci sia la prospettiva delle vie legali “.

Tra Napoli e Lille l’accordo è già concluso e blindato, continua il quotidiano.

“il Napoli è pronto ad investire 60 milioni bonus compresi, il 15% della vendita va allo Charleroi, la società in cui Osimhen si è formato convincendo il Lille la scorsa estate a puntare su di lui. Bisogna mettere a posto l’intesa complessiva e definitiva con il nuovo agente che vuole strappare un ingaggio più alto per Osimhen rispetto ai 4 milioni netti bonus compresi, la cifra che il Napoli aveva concordato con

la Starfactory. L’agente prende tempo, ha avuto dei colloqui con il Manchester United e soprattutto con il Liverpool ma oltreisondaggi approfonditi dall’Inghilterra non sono giunte offerte, perciò il Napoli resta in netto vantaggio anche se c’è ancora da lavorare per risolvere l’intrigo“.