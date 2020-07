CorMez: Osimhen è preoccupato per il razzismo e si confronta con Koulibaly

L’attaccante francese ha molti dubbi. Gli sono rimaste impresse le immagini di Inter-Napoli del dicembre 2018, per questo ha avuto contatti anche con il difensore senegalese del Napoli

Osimhen è in viaggio a Napoli. Ha incontrato a cena Gattuso e Giuntoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno, e oggi probabilmente farà ritorno in Francia. Gli piace la possibilità di scegliere l’azzurro, ma è frenato dalla questione razzismo, come ha detto ieri il suo agente.

A tal proposito, il quotidiano racconta di un contatto tra l’attaccante del Lille e il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

“I dubbi dell’attaccante sono tanti: la Premier ha il suo fascino, si è fatto avanti il Liverpool e anche il Paris Saint Germain ha avuto dei contatti. Dalla sua famiglia filtra anche il disagio per il razzismo negli stadi, la triste cartolina di Inter-Napoli del 26 dicembre 2018 ha fatto il giro del mondo. Osimhen ha avuto contatti anche con Koulibaly che a Napoli è diventato un’icona della lotta alle discriminazioni nel calcio, una battaglia in cui si è riconosciuta la tifoseria anche con delle iniziative al San Paolo”