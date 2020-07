CorMez: il bicchiere è mezzo pieno, il Napoli può puntare alla Champions e programmare il futuro

Sul Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava scrive che nonostante la sconfitta contro l’Atalanta il Napoli può vedere il bicchiere mezzo pieno.

“Finire sotto i colpi della Dea, nel giro di sette minuti (di Pasalic e Gosens i due gol in avvio di ripresa), e uscire dal campo con zero punti, può significare per il Napoli due cose: uscire dal limbo Champions sì-Champions no; ritornare con i piedi per terra per programmare il futuro“.