Contro il Bologna a Demme la palma di migliore in campo: “Serata riempita dalla materia grigia”

Unanimi i giudizi dei quotidiani. “Una prestazione tutta sostanza”. Il centrocampista è “intenso e propositivo in regia, incide in costruzione oltre che nella fase difensiva”

Unanimi i giudizi dei quotidiani sul migliore in campo per il Napoli contro il Bologna: Diego Demme. Per il regista di Gattuso i voti vanno dal 6 del Corriere della Sera al 7 del Corriere dello Sport. Repubblica gli dà 6,5.

Per la Gazzetta dello Sport (6,5), Demme

“torna a prendersi lo scettro in mezzo con una prestazione tutta sostanza. Nel finale propone un assist a Mertens”.

Il Corriere dello Sport elogia la “materia grigia” del centrocampista.

“Stavolta entra nella partita, sfugge all’ombra di soriano, non limita la sua azione alle coperture ma ispira. Serata riempita dalla materia grigia“.

Il Mattino (6,5), invece, scrive di lui:

“Il tedesco si muove molto per ricevere palla e verticalizza molto più del solito: da una sua palla in profondità parte un’azione pericolosissima di Politano con il cross per il tiro rimpallato a Lozano. Intenso e propositivo in regia, incide in costruzione oltre che nella fase difensiva”