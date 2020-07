Conte complottista: «Un calendario folle, che vuole metterci in difficoltà. L’anomalia c’è»

Dopo il pareggio con la Roma, il pianto: «Le avversarie hanno sempre un giorno in più di riposo. Gli orari li sceglie la Lega? Forse noi non eravamo presenti quando hanno fatto il calendario. Se vola uno schiaffo lo prende l’Inter».

L’Inter pareggia con la Roma e vede sparire le chance per lo scudetto. Nel post partita Antonio Conte è tornato quello di un tempo, tra recriminazioni arbitrali e lamenti per il calendario.

Contestatissima la rete dell’1-1 della Roma, nata da un fallo di Kolarov su Lautaro Martinez. Il tecnico ha tuonato:

«Quell’azione non è stata dubbia: il giocatore della Roma non prende la palla ma il calcagno di Lautaro. Per gli arbitri massimo rispetto e non mi voglio attaccare a certe cose. Anche loro possono sbagliare e Di Bello ha sbagliato . Se fossimo andati a riposo sull’1-0, forse sarebbe andata diversamente».

Ma il meglio Conte lo ha dato nel parlare del calendario. Ha urlato al complotto contro l’Inter, praticamente.

«Stiamo lottando anche contro un calendario folle, che vuole metterci in difficoltà. Le nostre avversarie hanno sempre un giorno, un giorno e mezzo in più di riposo rispetto a noi che giochiamo sempre alle 21,45 e poi viaggiamo. Certe cose le paghi. Non voglio fare polemica, ma l’anomalia c’è. Gli orari li sceglie la Lega? Forse noi non eravamo presenti quando hanno fatto il calendario. Se vola uno schiaffo lo prende l’Inter. È stato così in passato ed è così anche adesso. Quando a qualcuno le cose devono andar male, vanno male all’Inter».