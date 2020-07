Ceferin: “Le gare europee si giocheranno a porte chiuse per il momento”

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha parlato del pubblico negli stadi in un’intervista ai canali ufficiali dell’ente.

Ci ho sempre creduto fin dal primo momento alla conclusione delle coppe, bisogna sempre essere ottimisti e avere un piano pronto in caso di eventi straordinari come questa crisi. Per il momento, tutte le gare che restano si giocheranno senza pubblico fino a nuovo avviso. Non vogliamo correre alcun rischio.

Come tutti penso che sarebbe ancora più bello assistere ad una partita con i tifosi sugli spalti ma sono una persona ottimista e spero che presto gli spettatori possano tornare a riempire gli stadi.