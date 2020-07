Carnevali: «Boga non lo vendiamo. Abbiamo stoppato qualsiasi interesse sul nascere»

A Tuttosport: «Non cediamo i migliori. Il nostro modello è l’Atalanta. Vorrei Chiellini. Sarei disposto a fargli tre anni di contratto e correrei anche il rischio di farmi portare via da lui la scrivania da amministratore delegato»

Tuttosport intervista l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Ribadisce la volontà del club emiliano di non cedere Boga, nonostante l’attaccante continui ad essere associato al mercato, anche a quello del Napoli.

«Caputo, Boga, Berardi e Locatelli non li vendiamo. Abbiamo molte richieste, ma abbiamo stoppato qualsiasi interesse sul nascere. La nostra linea è chiara: non cediamo i migliori perché abbiamo un progetto ambizioso con De Zerbi. Puntiamo a trasformare Berardi nella nostra bandiera. Non ci poniamo limiti, il nostro modello è l’Atalanta, anche se ovviamente loro hanno una storia diversa dalla nostra».