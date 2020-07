Brozovic su di giri per l’alcol, dà di matto in ospedale: intervengono i carabinieri

Lo riporta l’Ansa. Il centrocampista dell’Inter pretendeva che l’amico, ferito lievemente ad una gamba, passasse davanti agli altri pazienti. Avrebbe avuto un atteggiamento ostile verso i militari, poi le scuse a tutti

Secondo quanto riporta l’Ansa, il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, si è reso protagonista di un evento alquanto spiacevole, ieri. Dopo la patente sospesa per essere passato con il rosso al semaforo a bordo della sua Rolls Royce, ieri notte ha dato in escandescenze in un pronto soccorso pretendendo che un suo amico croato, ferito lievemente a una gamba, venisse visitato prima di altre persone più gravi di lui. Per calmare Brozo sono dovuti intervenire i carabinieri.

La nota Ansa sottolinea che Brozovic

“è apparso su di giri, sempre per il tenore alcolico. Tanto che all’arrivo dei carabinieri, chiamati dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, infastiditi dalle sue insistenze sempre più pressanti, ha continuato ad avere atteggiamenti ostili fino a quando i militari gli hanno chiaramente detto di darsi una calmata perché il suo comportamento stava sfociando nel penale. Quindi l’uomo ha fatto le sue scuse a tutti, anche ai medici”.