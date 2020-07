Barcellona, infortunio all’inguine per Lenglet

Problemi muscolari, per il difensore francese, che si sottoporrà ad alcuni trattamenti medici. Lavori specifici per Griezmann

Non solo l’amaro finale di Liga, che ha visto il Real Madrid trionfare: il Barcellona deve fare i conti con i diversi problemi fisici che stanno toccando la squadra. Con una nota ufficiale, i catalani hanno comunicato l’infortunio di Lenglet.

Clément Lenglet ha dei dolori all’inguine destro e subirà un trattamento medico per i prossimi giorni. Griezmann invece ha continuato a fare lavori specifici in campo come tappa del suo recupero.