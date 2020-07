Atalanta-Napoli, Demme sul Papu, Mertens al centro dell’attacco

Sul CorSport. Gattuso ha intenzione di attaccare: con Insigne e Politano, favorito su Callejon, per costringere Gosens a dedicarsi maggiormente alla fase difensiva

Contro l’Atalanta il Napoli dovrà fare un lavoro eccellente. Il Corriere dello Sport ipotizza quale sarà la formazione scelta da Gattuso per contrastare la squadra di Gasperini.

Tra i pali, secondo il quotidiano sportivo, ci sarà Ospina. In difesa, davanti a lui, Maksimovic e Koulibaly, il primo per chiudere Zapata e il senegalese per frenare Ilicic. Di Lorenzo e Mario Rui dovranno lavorare al contenimento sulle fasce, con la collaborazione di Zielinski e Fabian, a loro volta pronti al duello con De Roon e Freuler. Demme si piazzerà sul Papu Gomez.

“A quanto pare Gattuso ha intenzione di attaccare: con Insigne e Politano, favorito su Callejon proprio per costringere Gosens, uno dei fulcri del gioco, a dedicarsi maggiormente alla fase difensiva”.

Al centro del tridente ci sarà Mertens.