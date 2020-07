As: problemi per ter Stegen, può saltare il Napoli

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo il portiere tedesco soffre ancora di problemi al tendine rotuleo del ginocchio destro

Problemi fisici per Marc-André ter Stegen. Come riporta As, il portiere del Barcellona sarebbe in dubbio per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Il portiere tedesco soffre ancora di problemi al tendine rotuleo del ginocchio destro che potrebbe impedirgli di prendere parte alla gara contro il Napoli prevista per l’8 agosto al Camp Nou