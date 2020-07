Alvino: niente visite mediche domani per Osimhen e la chiusura non è imminente

Il giornalista di Tv Luna smentisce su Twitter le voci relative all’attaccante del Lille. Conferma però che tutto sembra andare verso il passaggio del nigeriano in azzurro

Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, molto vicino agli affari di casa Napoli, smentisce, su Twitter, che per domani ci siano in programma le visite mediche di Victor Osimhen. Anzi, Alvino scrive che la chiusura dell’affare non è esattamente imminente. Sembra tuttavia ribadire l’ottimismo nel senso della cessione al Napoli.

Per amore di verità non risultano visite mediche in programma domani e sembrerebbe non proprio imminente la possibile chiusura di Osimhen… anche se tutto va in questa direzione. — Carlo Alvino (@Carloalvino) July 15, 2020