“Ahora sì”, due pagine su Record: il Messico celebra il gol del Chucky Lozano

Il gol del Chucky Lozano non poteva passare inosservato in Messico. Il quotidiano Record ha dedicato due pagine alla rete decisiva del messicano a Genova, con le dichiarazioni di Gattuso: «Non gli ho regalato nulla». Ieri, al gol in molti – soprattutto giornalisti – si sono scatenati per festeggiare il gol dell’attaccante. Adesso sperano di vederlo in campo titolare.

Volvieron los minutos, volvieron los goles, volvieron los festejos y va volviendo la confianza. Qué gusto por El Chucky. Este es el camino.

El futbol del “Chucky” Lozano lo llevó a Europa.

El carácter del “Chucky” Lozano lo hará triunfar en los mejores niveles del juego. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) July 8, 2020

GOL DEL CHUCKY LOZANO 🇲🇽🔥 El mexicano de nueva cuenta aprovechando los minutos que le da Gattuso.

▪ Contra Hellas Verona: Lo metieron al minuto 84 y marcó al minuto 90.

▪ Contra Genoa: Lo metieron al minuto 64 y marcó al minuto 66. Y contra SPAL, Atalanta y AS Roma, respondió muy bien en los minutos que jugó. Aprovechando oportunidades. Este es el camino. VENGA, CHUCKY.

Hace 15 días, Chucky Lozano no jugaba con Gattuso y el DT hasta lo apartó de un entrenamiento . El Chucky siguió trabajando en silencio. Contra Verona, jugó 6 mins e hizo gol. Luego 30 mins muy buenos vs Spal y Atalanta. Hoy, 35 mins vs Genoa y gol. Se habla en la cancha👏🏻

Encomiable lo del “Chucky” Lozano. Hace tres semanas, era prácticamente “expulsado” de un entrenamiento. Hoy, esta hablando donde el futbolista tiene que hablar: en la cancha de juego. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) July 8, 2020