Zoff: «La parata di Buffon su Maksimovic come la mia su Oscar? Non scherziamo» (VIDEO)

La Gazzetta dello Sport intervista Dino Zoff. Approva l’intenzione del Milan di investire su Donnarumma e individua altri talenti tra i portieri. Tra questi, anche il numero uno del Napoli, Alex Meret.

«Mi piace anche Meret. Nella finale con la Juventus è stato freddo ed essenziale. Bravissimo ad anticipare sui piedi Cristiano Ronaldo. Una cosa non mi convince però… Non credo molto al turnover dei portieri. Lo fai solo se hai due molto forti, e in effetti il Napoli ha anche Ospina che è bravo. Ma in prospettiva spero l’allenatore faccia una scelta precisa».