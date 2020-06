CorSport: alternare Meret e Ospina è una scelta rischiosa

Il commento di Giancarlo Dotto. Quanto è sano per un portiere non sentirsi il destinatario di una scelta da parte di chi le scelte le deve fare?

Sul Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto definisce rischiosa la scelta di Gattuso relativa ai portieri del Napoli. L’allenatore ha deciso di garantire l’alternanza tra i due, in modo che entrambi giochino la stessa quantità di partite da qui alla fine del campionato.

Una trovata non nuova, scrive Dotto, che “sembra un tantino estrema”.

Se l’avesse fatto sei mesi fa, continua, l’allenatore sarebbe stato “liquidato come uno senza palle che sceglie il quieto vivere“. L’avrebbero definita tutti una “non scelta”.

Oggi Gattuso ha acquistato credibilità e peso specifico diverso.

“ Oggi, Gennarino, non è più l’intruso a corte, il calimero dallo sguardo basso che chiede scusa di esistere . Non ha più bisogno di ringhiare e nemmeno di sospirare, da quando l’hanno gettato in aria insieme a una coppa e a un presidente”.

E allora siamo proprio sicuri, si domanda, che l’alternanza faccia bene ai due portieri?

“La domanda: quanto è sano per un portiere non sentirsi il destinatario di una scelta da parte di chi le scelte le deve fare? Per non dire del feeling necessario che deve costruirsi tra portiere e reparto. Meret è giovane, ma sembra forte di testa. Qualità enormi dalla sua e un consiglio, considerare l’incidente come un’occasione di crescita”.