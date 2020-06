Ziliani: “Sarri grande sconfitto. Insegnava il bel gioco, poi si è genuflesso a CR7 & company”

Il giornalista del Fatto Quotidiano su Twitter: “Chi gli ha preso Rabiot, Danilo e Ramsey, gente con stipendi da top player, ha colpe enormi; ma il primo grande sconfitto della nuova era Juventus è Sarri. Marchesi era meglio”

Il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha commentato su Twitter la sconfitta della Juventus di Sarri contro il Napoli in Coppa Italia. Ziliani critica la dirigenza bianconera per le scelte di mercato fatte e soprattutto indica come grande sconfitto della nuova Juventus proprio il suo tecnico bianconero che per inchinarsi a Ronaldo e company, scrive, ha abdicato al suo ruolo di maestro del bel gioco.

