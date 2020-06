Zeman: “Io avrei salvato il Napoli. La partita di Perugia ce la rubarono, il rigore non c’era”

Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sulla prossima partita di campionato, che vedrà contrapposte Napoli e Atalanta, due squadre in forma smagliante in questa ripresa.

“Gli azzurri stanno facendo bene, a Gattuso va dato il merito di aver ricompattato l’ambiente . L’Atalanta è un avversario difficile per i partenopei, speriamo di vedere una bella partita, con tanti gol. Entrambe le formazioni giocano bene, possono fare strada anche in Champions League”.

Zeman ha anche ricordato la sua esperienza sulla panchina del Napoli, nel 2000.

“Io avrei salvato il Napoli. Con me non sarebbe retrocesso. Nella mia ultima partita, quella di Perugia, ce l’hanno rubata. Non c’era il rigore per gli umbri”.