Tuttosport: rinnovo Zielinski, nelle prossime settimane la firma

È stata una trattativa complessa soprattutto per la questione della clausola rescissoria, ma l’accordo è pronto e il polacco è fondamentale per la squadra di Gattuso

Dopo l’annuncio per il rinnovo di Mertens, il Napoli continua a lavorare sugli altri fronti, come ad esempio quello relativo a Zielinski. Come scrive oggi Tuttosport, sembra che l’aria di smobilitazione del Napoli sia cambiata e il polacco è fondamentale per il progetto di Gattuso.

Con la cura Gattuso, il mercato del Napoli cambia il suo punto di vista. L’aria di smobilitazione che si respirava in inverno ha ceduto il passo a un clima di continuità animato dal leggero vento di un moderato cambiamento. I primi acquisti dovranno essere i rinnovi e il più urgente è quello di Piotr Zielinski (scadenza 2021). Il polacco è stato in campo 1.398 minuti sui 1.530 totali della gestione Gattuso: praticamente un imprescindibile. La trattativa per il rinnovo va avanti ormai da anni ed ha subìto diversi alti e bassi, soprattutto legati all’ammontare della clausola rescissoria da inserire nel contratto, inizialmente troppo elevata secondo i rappresentanti del polacco. L’accordo definitivo non è mai stato però così vicino e nelle prossime settimane il Napoli punta ad arrivare alle firme