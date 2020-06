Tuttosport: Giuntoli riattiva i contatti col Gremio per Everton

“Il club che ha mostrato interesse maggiore è il Napoli e Giuntoli, venuto a conoscenza del via libera da parte della società di Porto Alegre, ha riattivato i contatti con il presidente Bolzan. Il Napoli vorrebbe chiudere in fretta l’operazione, perché sta per scattare l’offensiva del Borussia Dortmund e anche l’Everton ha mostrato interesse. L’unico problema è il passaporto, trattandosi di un extracomunitario il Napoli dovrebbe spendere l’unico slot che ha oggi”