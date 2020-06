Tegola in casa Juve, lesionati sia Alex Sandro che Khedira

Per Alex Sandro lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Per Khedira lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra

Brutte notizie in casa Juventus. Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, il club bianconero ha sottoposto ad accertamenti Khedira e Alex Sandro e per entrambi si sono evidenziate delle lesioni.

La Juve ha comunicato l’esito degli esami.

“Gli accertamenti diagnostici effettuati questo pomeriggio presso il J Medical hanno evidenziato:

– per Alex Sandro la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Ha iniziato immediatamente la fisioterapia.

– per Khedira la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero”.