Napoli-Juventus, Khedira e Higuain in tribuna

Il tedesco si è infortunato nell’ultimo allenamento, riportando un fastidio muscolare all’adduttore destro. Il grande ex Pipita non compare nella formazione scelta da Sarri. Non sarà nemmeno in panchina

Khedira e Higuain vivranno la finale di Coppa Italia contro il Napoli direttamente dalla tribuna.

Khedira, come fa sapere la Juventus. si è infortunato durante l’ultimo allenamento, riportando un fastidio muscolare all’adduttore destro che verrà valutato nella giornata di domani.

Nemmeno il Pipita compare nella formazione ufficializzata dal club bianconero. Il grande ex seguirà la partita lontano dal campo e dalla panchina. Sarri non potrà utilizzarlo contro la sua ex squadra.