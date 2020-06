Sky: Politano può essere il jolly del Napoli

Gattuso starebbe valutando di far giocare l’attaccante dal primo minuto contro l’Inter per la semifinale di Coppa Italia

Il Napoli è molto concentrato sulla possibilità di arrivare in finale innanzitutto, ma di poter poi vincere la Coppa Italia. Gattuso sta studiando bene i suoi calciatori in queste sedute per capire quale potrebbe essere l’assetto migliore per affrontare gli uomini di Conte nella prima gara dopo la lunga sosta.

Proprio per questo, secondo quando riporta oggi Sky Sport Matteo Politano può essere il jolly del Napoli.

Già contro l’Inter, ex squadra tra l’altro dell’esterno classe ’93, Matteo potrebbe essere schierato come titolare, ma c’è di più, Gattuso starebbe valutando di far giocare il più possibile il calciatore in questi due mesi di calcio che ci aspettano.