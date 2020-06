Sky: per Manolas si accorciano i tempi della ripresa, tornerà a fine giugno

Francesco Modugno ha riferito delle condizioni del difensore greco a Radio Kiss Kiss Napoli. Manolas non sarà ovviamente disponibile per la Coppa Italia

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, relazionando sulle condizioni del difensore del Napoli Kostas Manolas.

“I tempi di ripresa si sono accorciati. La possibilità concreta è che guadagni un po’ di tempo sulle previsioni originarie, che parlavano della prima decade di luglio, magari per la fine di giugno per intenderci. Ovviamente non ce la farà per la Coppa Italia”.