Sky: Manolas tenta il recupero lampo, in campo per la seconda giornata

Il difensore azzurro potrebbe essere disponibile prima di quanto si pensava e andare in panchina già tra 15 giorni

Il Napoli al momento, a pochi giorni dalla ripresa del calcio giocato, ha un solo infortunato tra le sue fila, Kostas Manolas, che è ai box per un problema fisico. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il difensore greco però sta accelerando i tempi rispetto alla prima tabella di recupero.

Subito dopo il suo infortunio si era prospettato una guarigione completa per il mese di luglio, invece secondo le ultime sensazioni sembrerebbe che l’ex Roma possa recuperare anche per fine giugno e, dunque, essere abile e arruolabile per la seconda o terza giornata di campionato post-ripartenza.