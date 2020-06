Sky: le probabili formazioni di Napoli-Spal

Per Gattuso ancora dubbi in difesa su chi far riposare tra Maksimovic e Koulibaly. In attacco duello Milik-Mertens, con il belga favorito

Domenica sera, al San Paolo, il Napoli sfiderà la Spal. Sky dà la probabile formazione che Gattuso sceglierà di mettere in campo per provare a vincere la partita.

Tra i pali, Sky scrive della conferma di Ospina dopo la prestazione contro il Verona. In difesa dovrebbe toccare a Mario Rui e Di Lorenzo. C’è ancora un dubbio per i centrali. L’ipotesi più accreditata è che giochino Maksimovic e Koulibaly ma uno dei due potrebbe anche tirare il fiato, cosa che aprirebbe alla possibilità del ritorno di Manolas.

In mediana, dovrebbero esserci Fabian Ruiz, Zielinski e Demme ma Lobotka si candida per una maglia da titolare.

Il tridente di attacco vede Politano e Insigne schierati sicuramente dal primo minuto. Ancora in atto un duello tra Milik e Mertens, con il belga nettamente favorito.

Per quanto riguarda la Spal, in porta ci sarà ancora Letica. In difesa, a sinistra, dovrebbe toccare a Fares a meno che Di Biagio non voglia spostarlo esterno. In mediana Dabo porterebbe ad una modifica del modulo in 4-4-2, mentre Missiroli è favorito su Castro. In attacco Cerri e Floccari si giocano un posto al fianco di Petagna.