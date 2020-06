Sky: il Napoli valuta di andare in ritiro prima della partita di Coppa Italia

Due le possibili varianti che gli azzurri stanno prendendo in considerazione in vista della semifinale contro l’Inter di sabato sera

È cominciata l’ultima settimana di astinenza dal calcio, sabato sera il pallone tornerà finalmente a rotolare sul terreno verde e anche senza pubblico sugli spalti si tornerà a giocare. I primi ad essere impegnati saranno i semifinalisti di Coppa Italia tra cui il Napoli che affronterà l’Inter sabato sera al San Paolo.

Secondo quanto riferisce Sky gli azzurri stanno ragionando su come organizzare la settimana e valutando se andare in ritiro in quel di Castel Volturno o meno alla vigilia della partita e se sia il caso di effettuare la rifinitura, nella giornata di venerdì nella location del San Paolo.