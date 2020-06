Sky: Gattuso sarà in campo domani per l’allenamento

Il giornalista di Sky Sport massimo Ugolini ha raccontato la mesta giornata vissuta oggi a Castel Volturno dal tecnico del Napoli nonostante l’affetto dimostrato da tutti i suoi ragazzi

“Tutti insieme, abbracciati, in mezzo al campo. In silenzio. Per un minuto. Così la squadra ha voluto condividere con Gattuso il dolore per la scomparsa della sorella Francesca. Lui stretto ai suoi ragazzi, prima di dirigere l’allenamento e poi partire verso la Calabria per le esequie. Un momento intenso, vero, che l’allenatore ha vissuto con la squadra senza nascondere il peso di questi giorni terribili“.