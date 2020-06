Sky: Coppa Italia, per Gattuso l’unico dubbio è in attacco. Callejon o Politano?

Politano è il calciatore più in forma a Castel Volturno e potrebbe per questo guadagnare la maglia da titolare a scapito dello spagnolo. Il tecnico deciderà nei prossimi giorni

Secondo quanto riporta Sky, Gennaro Gattuso ha le idee già ben chiare su quale formazione schierare sabato, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, allo stadio San Paolo.

Tra i pali ci sarà Ospina. In difesa Maksimovic affiancherà il ritrovato Koulibaly, dato l’infortunio che tiene fuori Manolas, e ai loro fianchi ci saranno Mario Rui e Di Lorenzo. Al centrocampo ci saranno Fabian, Demme e Zielinski. In attacco invece l’unico ballottaggio che ancora non ha risolto il tecnico.

Politano è tra i calciatori più in forma a Castel Volturno e potrebbe per questo guadagnare la maglia da titolare a scapito di Callejon. La decisione finale sarà presa soltanto nei prossimi giorni.