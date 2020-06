Sky: Callejon non ha firmato nessun contratto ancora

Ancora incerto il futuro dello spagnolo che ha bisogno di tempo per capire cosa fare, lasciare Napoli non sarebbe facile per lui

Sarebbe il Siviglia, secondo la redazione di Sky Sport, e non il Granada la squadra più vicina in questo momento a Callejon.

Quello che però è sicuro è che non c’è nessun contratto firmato ancora dallo spagnolo che ha preso tempo per decidere del suo futuro. Lasciare Napoli non è semplice per lui e vuole considerare con attenzione tutte le possibilità

L’intervento del presidente De Laurentiis, con una proposta di due mesi per chiudere la stagione potrebbe sistemare la situazione. La distanza tra domanda e offerta è ancora molto ampia.