Serie A, con l’algoritmo niente scudetto. E i playoff solo se il campionato non inizia

Se lo stop avvenisse a campionato in corso, dopo le prime due giornate si passerebbe direttamente all’applicazione dell’algoritmo (che non assegnerebbe il titolo)

La Gazzetta dello Sport torna sui piani B e C della Lega per il campionato in caso di nuovi stop a causa dell’emergenza sanitaria.

Sia i playoff che l’algoritmo sono vissuti come un incubo da quasi tutti i club di Serie A che ne parleranno ufficialmente alla riunione dell’8 giugno. Oggi però ci sarà un nuovo meeting in cui il presidente Gravina spiegherà alcuni punti fondamentali

lo scudetto non potrà essere assegnato con il sistema dell’algoritmo. Resterebbe a quel punto soltanto la fotografia nuda e cruda della classifica oppure la non assegnazione. il signor algoritmo entrerebbe in scena con almeno due giornate di calcio giocato, questo per evitare che si possa scatenare il gioco dei sospetti, attribuendo al modello scelto un’origine faziosa.

Ma la vera notizia, secondo la Gazzetta, è che i playoff entrerebbero in gioco solo se il campionato non riuscisse proprio a partire, cioè nel caso in cui emergesse una positività prima dell’inizio e in questo caso si aspetterebbero le due settimane di quarantena e si partirebbe con i playoff all’inizio di luglio. Nel caso di stop a campionato avviato invece si prenderebbe direttamente la strada dell’algoritmo

Per quanto riguarda poi i criteri dell’algoritmo emergono nuovi particolari come l’impossibilità del sorpasso a parità di partite giocate

Per spiegarci: se io ho giocato il tuo stesso numero di partite e ho un punto in più di te, con nessuna combinazione possibile si potrebbe verificare un sorpasso.

Insomma sembra di capire che l’algoritmo potrebbe essere utilizzato in caso di arrivo a pari punti.

Qui le strade sarebbero due: ci sarebbe anche il ricorso alle Norme federali. Ma potrebbe essere stato disputato solo uno dei due scontri diretti delle squadre a pari punti.