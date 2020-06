Il 30 giugno Petagna potrà scegliere: giocare con la Spal o non giocare al Napoli (guadagnando di più)

Sky Sport spiega che è un’ipotesi che potrebbe riguardare tutti i giocatori in scadenza o già ceduti ad altri club: “che sceglierà di fare Kulusevski tra Parma e Juve?”

Giocare o non giocare? Vecchio stipendio o nuovo stipendio? Potrebbe essere questo il dilemma a cui vanno incontro i giocatori che il 30 giugno si troveranno in un limbo legale e un po’ esistenziale: passare alla nuova società a stagione non ancora conclusa, accettando un più lauto stipendio per non poter scendere in campo, o restare fino ad agosto con la vecchia maglia per continuare a giocare ma guadagnando di meno. E’, per esempio, il caso Petagna, altrimenti detto il caso di via Duomo 157 bis di Così parlò Bellavista. O anche di Kulusevski, tra Parma e Juventus.

Secondo Sky Sport è il futuro prossimo a cui vanno incontro i calciatori in prestito o che hanno già un accordo con un nuovo club a partire dal primo luglio. Lo ha spiegato Luca Marchetti utilizzando proprio l’esempio di Dejan Kulusevski: se dovesse essere ufficiale una ipotesi del genere, lo svedese tra un mese potrà scegliere se restare a giocare col Parma, oppure passare subito alla Juventus, iniziando così a percepire i 2,5 milioni di euro annuali concordati, ma senza poter giocare fino alla prossima stagione.