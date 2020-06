Sarri: “Troppe critiche, non siamo in disfacimento”

Ha detto tutto la faccia di Maurizio Sarri al rigore messo a segno da Cristiano Ronaldo, segno che le tensioni della settimana sono state risolte

«Eravamo più brillanti dal punto di vista fisico. Abbiamo fatto 70 minuti di buona intensità, nelle altre partite dopo 30 minuti eravamo già in calo. Comunque questo gruppo è stato troppo criticato: non è una squadra in disfacimento: i fatti dicono che siamo primi in classifica, abbiamo solo pareggiato due gare in un momento particolare della stagione. In questi giorni abbiamo dialogato molto tra di noi. I più coinvolti? C’è chi è stato più partecipe come Bonucci e Buffon…»