Sacchi: «Se in Italia facessimo tutti il nostro dovere come fa l’Atalanta, saremmo un Paese migliore»

Alla Gazzetta: «L’Atalanta è una lezione che tutte le squadre italiane dovrebbero mandare a memoria. Sembra una squadra inglese, o anche tedesca: della vecchia tradizione italiana non ha proprio nulla. Per fortuna, aggiungo»

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla del miracolo Atalanta. La rimonta della squadra di Gasperini contro la Lazio, dice, ci insegna

«Che quando hai una squadra organizzata, nella quale tutti i reparti sono connessi, tutti i giocatori sanno che cosa fare e si aiutano tra di loro, nulla è impossibile. E’ la vittoria del collettivo e in questo collettivo, che ha le sue regole e queste regole vanno rispettate, il singolo emerge e diventa ancora più bravo».

I giocatori hanno interiorizzato il gioco, riescono sempre a trovare la soluzione giusta, anche quando le cose vanno male.

«E poi hanno un entusiasmo che è contagioso».

Quella dell’Atalanta è una lezione da imparare.

«L’Atalanta è una lezione che tutte le squadre italiane dovrebbero studiare e, se possibile, mandare a memoria. La sua storia viene da lontano: investimenti giusti, attenzione al settore giovanile, società sempre in sintonia con la parte tecnica. E, lavorando in questo modo, hanno costruito un gioiello che tutto il mondo ci invidia e che ha coinvolto un’intera città. L’Atalanta e Bergamo sono una cosa sola e questo periodo di dolore, che a Bergamo è stato vissuto molto di più che da altre parti, adesso si trasforma in uno stimolo per migliorarsi, per stupire, per divertire la propria gente che per tanto tempo ha sofferto».

Tutta Italia dovrebbe prendere esempio.

«Sono convinto di una cosa: a questa squadra dobbiamo soltanto dire grazie per quello che ci ha fatto e ci sta facendo vedere. Non è giusto metterle pressione, pretendere la luna: loro, ogni volta che vanno in campo, danno l’anima, e a me questo basta. Se tutti, in Italia, facessimo il nostro dovere come lo fanno i ragazzi di Gasperini, sicuramente saremmo un Paese migliore».

Gasperini ha saputo spiegare ai suoi cosa fare in campo.

«Ha trasmesso quei valori morali che sono alla base di qualsiasi impresa. Lo spirito di sacrificio, l’umiltà, la dedizione al lavoro: non so se ci avete fatto caso, ma nell’Atalanta corrono tutti, non ce n’è uno che non si dia da fare, che stia fermo in attesa del pallone. Tutti partecipano in modo attivo».

Hanno coraggio, sono sempre pronti a raddoppiare e triplicare.

«Recuperano il pallone in dieci e attaccano in dieci. Sembra una squadra inglese, o anche tedesca: della vecchia tradizione italiana non ha proprio nulla. Per fortuna, aggiungo».