Roma, bilancio in rosso di 140 milioni. O vende calciatori (Zaniolo) o trova nuovi soci

Sulla Gazzetta. I conti giallorossi sono in picchiata. Il rosso di bilancio è -126,4 milioni, l’indebitamento a -280,5. Al club servono plusvalenze. Alcuni soci chiedono a Pallotta di tendere una mano a Friedkin

Sulla Gazzetta dello Sport la situazione, disastrosa, del bilancio della Roma. Dati in peggioramento, visto che, per ammissione dello stesso club, le previsioni per il quarto trimestre dell’esercizio 2019-20 è di “un significativo deterioramento della situazione dal punto di vista economico e finanziario”.

Il bilancio finale, al 30 giugno, rischia di arrivare a un -140.

Nella relazione preparata dal Cda del club la situazione appare drammatica. Il rosso di bilancio è salito a -126,4 milioni rispetto al -29,5 di un anno fa. L’indebitamento netto adjusted è arrivato a -280,5 (nel giugno scorso era -240,9). Il patrimonio netto del club è negativo per 26,8 milioni (rispetto ai 10,5 del

2019).

Una situazione drammatica che preoccupa la Roma, che ha individuato alcuni canali per sistemare le cose. Innanzitutto la possibilità di incassare cifre importanti dall’Europa League (se vincesse il club porterebbe a casa circa 23 milioni che si sommerebbero ai 20 incassati finora. In secondo luogo la cessione dei diritti pluriennali dei giocatori. In terza battuta il completamento dell’aumento di capitale già deliberato da 150 milioni (di cui ne sono stati finora versati 89,1 oppure l’ingresso di nuovi soci.

A fare veramente la differenza, continua la Gazzetta, saranno la vendita dei calciatori e l’eventuale ingresso di nuovi partner tra gli azionisti del club.

Per fare cassa e piazzare plusvalenze bisogna vendere i tanti giocatori che la Roma può piazzare sul mercato. Mentre Pallotta cerca aiuti sul piano finanziario.

“Alcuni soci gli chiedono di tendere una mano a Friedkin, accettando oggi una minusvalenza che potrebbe rischiare di diventare maggiore domani. Goldman Sachs sta dragando il mercato, Da Grosa è solo uno degli uomini d’affari che hanno ricevuto il dossier giallorosso. Del resto, la relazione parla

chiaro: entro dicembre bisogna sistemare i conti”.