Ritiro Napoli a Castel di Sangro, la Regione verifica la fattibilità

Il Napoli potrebbe cambiare la sede del suo ritiro estivo per quest’estate. Come appreso ieri il presidente De Laurentiis è stato a Castel Di Sangro per studiare la fattibilità di fare un mini-ritiro in Abruzzo. Sarebbe stato scelto anche l’hotel per gli azzurri ma restano ancora da definire alcune cose. Come riferito dal quotidiano Il Centro, i vertici regionali starebbero studiando la fattibilità della cosa e soprattutto le spese che ci sarebbero. Il Napoli a Dimaro ha un contratto da 700 mila euro annui, da valutare dunque la fattibilità dei contratti di sponsorizzazione.