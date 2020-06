Rinnovo Gattuso, al tecnico non piacciono clausole e penali che De Laurentiis vorrebbe inserire

Per il nuovo contratto con Gattuso c’è ancora tempo, scrive il Mattino, le parti si dovranno incontrare per limare i dettagli che l’allenatore non condivide

Non è proprio tutto liscio come l’olio anche sul fronte del rinnovo del contratto di Gattuso. Sebbene entrambe le parti non abbiano esercitato la clausola per rescindere il contratto e siano intenzionate ad andare avanti insieme, ci sono ancora delle cose da limare, come scrive oggi il Mattino

Per il nuovo contratto con Gattuso, d’altronde, c’è ancora tempo: accordo non in salita, ma comunque i nodi non sono pochi. Mendes, l’agente di Ringhio, ha spiegato che tutte quelle clausole, penali, opzioni che De Laurentiis vorrebbe inserire non piacciono a Gattuso. Le ha accettate a dicembre, ma non sono di suo gradimento. Insomma, c’è da trattare.