Ricciardi: “In autunno il virus si diffonderà tra i ragazzi che lo lo mischieranno agli adulti”

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e dal 2015 al 2018 presidente dell’Istituto superiore di sanità presentando oggi il rapporto Osservasalute ha provato a rispondere all’interrogativo che molti si pongono riguardo al fatto che il coronavirus potrebbe tornare il prossimo autunno

“L’Italia è calda così, come è caldo il Brasile. Questo virus si diffonderà fra i giovani, che diventeranno i vettori, i portatori di questa infezione e il problema sarà che, a causa della mancanza di misure di sicurezza da parte dei ragazzi, lo trasmetteranno a nonni e genitori e rivedremo di nuovo la pressione su sistema sanitario. Questo si verificherà in autunno”.

“Tutti i virus respiratori ritornano in autunno da quando esiste l’uomo ogni anno c’è una stagione in cui a causa del freddo e della capacità del virus di riprodursi grazie ad alcune condizioni, queste infezioni ritornano. Se lo farà anche questo coronavirus? Lo conosciamo poco, ma siamo convinti di sì”.

“Tecnicamente una pandemia si definisce terminata da 40 giorni consecutivi a zero casi nel mondo. Siccome ieri si é avuto il record di singoli casi in un giorno, siamo ben lontani a livello mondiale, ma anche nazionale, dal raggiungere questo obiettivo. Ricordo che oggi Lisbona e una parte della Germania sono in lockdown e non si tratta di Nuova Delhi”.