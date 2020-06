Repubblica: Spadafora ha vinto, la Serie A riparte in chiaro

L’accordo con Sky, maturato nella riunione di ieri tra il ministro e l’amministratore delegato, è per trasmettere in chiaro sicuro la prima il 20 giugno, forse anche la seconda

Secondo quanto riporta Repubblica il ministro Spadafora ha vinto la sua battaglia per portare il campionato di calcio in chiaro, almeno per le prime partite. Quello che emerge dall’incontro di ieri con l’amministratore delegato di Sky Ibarra è che almeno la prima di campionato, quella del 20 giugno verrà trasmessa in chiaro, resta un forse anche per la seconda.

Due incontri, non di più, con la possibilità per Rai e Mediaset di trasmettere subito le immagini più belle di molte gare. Non di tutte. E niente “diretta gol”.

Non c’è ancora nessun accordo firmato, ma la parola data tra il ministro e l’ad Ibarra, Sky rinuncerà a difendere il prodotto “pay”, trasmettendo sul canale in chiaro Tv8 non più di due partite.

Per chiudere la richiesta ufficiale dovrà arrivare a Sky dalla Lega che è titolare ei diritti per la trasmissione in chiaro delle partite.

L’idea dunque è quella di partire con Atalanta-Sassuolo in chiaro