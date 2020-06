Repubblica: oggi Gattuso sarà a Castel Volturno per l’allenamento, poi i funerali della sorella

Il tecnico non ha voluto rinunciare all’appuntamento con la squadra, che gli ha mostrato affetto e vicinanza anche nel momento di dolore e che non ha smesso di allenarsi con serietà anche in sua assenza

Rino Gattuso sarà in campo ad allenare la sua squadra, questa mattina. Nonostante il terribile lutto che lo ha travolto, con la morte della giovane sorella. Lo scrive Repubblica Napoli. Dopo l’allenamento, il tecnico volerà in Calabria dove nel tardo pomeriggio sono previsti i funerali della sorella Francesca.

Il dolore non ha intaccato la sua professionalità, scrive il quotidiano sportivo.

“«Ci vediamo al Training Center». L’appuntamento è fissato per le 10 e come se non bastasse ci sarà spazio anche per l’ennesimo tampone, il decimo della serie, da eseguire prima di scendere in campo”.