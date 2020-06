Repubblica: Napoli, ritiro in hotel in vista della sfida con l’Inter

Dopo la rifinitura di venerdì al San Paolo la squadra andrà in ritiro in un albero al Corso Vittorio Emanuele in attesa di scendere in campo sabato sera

Gattuso ha già fatto le sue scelte per quanto riguarda la formazione che sabato sera scenderà in campo al San Paolo per affrontare l’Inter nella semifinale di Coppa Italia, ma, come scrive oggi Repubblica, terrà i ragazzi sulla corda fino alla fine.

L’unico dubbio dell’allenatore calabrese riguarda l’attacco, dove non ha ancora deciso se affidare la destra a Callejon o a Politano.

Le altre scelte di Gattuso sembrano invece già fatte, con Maksimovic in difesa al posto dell’infortunato Manolas, Mertens al centro dell’attacco (Milik in panchina) e Ospina preferito ancora a Meret tra i pali

Venerdì intanto si torna in campo al San Paolo per la rifinitura e poi tutti in ritiro a Napoli in un albergo a Corso Vittorio Emanuele.