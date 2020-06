Repubblica: Napoli in forma grazie al metodo giapponese di allenamento a distanza (Tabata)

Gattuso è riuscito a tenere in pugno la situazione. Nessuno si è allontanato da Napoli. E gli acquisti per il prossimo anno già sono stati fatti

Si riparte e sarà il più indecifrabile campionato di sempre, scrive Emanuele Gamba su Repubblica, facendo il punto su quello che sappiamo o pensiamo di sapere delle big che si apprestano a tornare in campo.

“Napoli giapponese”, lo definisce Repubblica per il protocollo Tabata che è stato applicato da Gattuso e il suo staff per gli allenamenti da casa dei calciatori. Ma soprattutto quello che si prepara a scendere in campo è un Napoli doppio.

Gattuso è riuscito a tenere in pugno la situazione. Nessuno si è allontanato da Napoli, per gli allenamenti a distanza è stato usato il protocollo Tabata, un metodo giapponese, e la squadra è segnalata in forma pimpante, nonostante la possibilità di un addio riguardi cardini come Koulibaly, Allan, Callejon, Milik. È l’anticipo di quella che verrà, con i tre già presi a gennaio (Demme, Lobotka, Politano), ed è quella che sta per chiudere un ciclo, cambiare pelle: queste sono le settimane della muta.

Un campionato anomalo a cui però il Napoli e soprattutto il presidente tengono moltissimo

Anche se il campionato non sembra avere molto da offrire, De Laurentiis ha spinto assai per ripartire: dopotutto ci sono due coppe in ballo, e l’acquolina in bocca.