Repubblica: La squadra ha voluto che Gattuso portasse a casa la coppa

Una vittoria, quella della Coppa Italia contro la Juve, che non è solo una vittoria del Napoli, ma è molto una vittoria di Gattuso. Una vittoria personale dopo il periodo difficile con la scomparsa della sorella, e una vittoria per il percorso tortuoso che si è ritrovato a compiere a Napoli per la disastrosa situazione che ha trovato. Il Napoli adesso è una squadra coesa, unita anche con la società, con la quale ha superato gli attriti nati dopo l’ammutinamento del 5 novembre. E tutto questo è merito di Gattuso che,d a quando è arrivato, è riuscito a ricompattare la squadra, scrive Repubblica, e proprio per questo i calciatori hanno voluto che fosse Rino a portare a casa la coppa al ritorno da Roma

I giocatori hanno voluto che fosse Gattuso a portarsi a casa la Coppa Italia: il primo e meritatissimo titolo della sua carriera in panchina. Ringhio ha accettato volentieri e si è gustato la festa aspettando il sole ormai nascente, sulla sua terrazza affacciata a strabiombo sul Golfo.