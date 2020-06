Repubblica: il Sassuolo gioca ad aumentare il prezzo di Boga

Il club vorrebbe arrivare a 30 milioni, il Napoli invece vuole investirne al massimo 22, ma gli emiliani hanno capito il forte interesse azzurro

Quello del Napoli su Boga non è più un semplice chiacchiericcio di mercato, ma una realtà dopo le parole del ds Gountoli ieri a Sky. Repubblica oggi mette in evidenza le manovre del Sassuolo, De Zerbi lo terrebbe volentieri un altro anno e intanto la società a neutralizzato ogni pretesa del Chelsea che aveva il diritto di “recompera”, per cui adesso può dettare il prezzo.

L’incedibilità sbandierata è un modo per alzare la quotazione ad almeno 30 milioni. Il Napoli vuole investire meno (22), quindi continuano i contatti per definire al più presto l’intesa e garantirsi un pezzo pregiato in vista della prossima stagione.