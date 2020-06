Repubblica: Il Napoli deve decidere se essere una macchina da soldi o una squadra che vince?

De Laurentiis si dedica ai rapporti con Lotito e alle battaglie in Lega invece di risolvere i problemi dei rinnovi in casa Napoli, fondamentali per vincere in campo

Prima di tornare in campo, scrive Antonio Corbo Su Repubblica oggi, il Napoli deve rispondere ad una domanda fondamentale:

vuol essere una macchina che stampa soldi o una squadra che vince?

Fino ad oggi sembra che gli obiettivi della squadra e della società non abbiano infatti coinciso. Il presidente De Laurentiis si è dedicato ai rapporti con Lotito, a sostenere l’ipotesi playoff e la cristallizzazione della classifica, senza pensare che adesso invece si torna in campo e quel che conta in campo è vincere le partite. Un chiodo fisso invece per Rino Gattuso che non ha pensato ad altro durante tutto il lockdown.

Ma vincere dipende dagli undici giocatori che scendono in campo e per questo,scrive Corbo, ci sono ancora troppe situazioni in sospeso in casa Napoli che aspettano l’intervento del presidente, dal rinnovo di Mertens ancora senza firma, a quello di tanti altri calciatori che sono quasi in scadenza di contratto e potrebbero non avere il piglio giusto per puntare a vincere

È la fase 2, questa. Ma il Napoli dovrà passare presto alla 3. Fissare un progetto. Scoprire la sua vocazione.