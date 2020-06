Repubblica difende Sarri e attacca Cristiano Ronaldo

Repubblica oggi parla di Maurzio Sarri come un bersaglio facile da parte, non solo dei tifosi bianconeri, ma anche dei suoi stessi calciatori, o meglio dei familiari. Il riferimento è ovviamente alla parole della sorella di Cristiano Ronaldo che ha elogiato l’attaccante criticando il gioco della squadra e indirettamente il tecnico.

Se Sarri avesse una sorella che twitta, potrebbe suggerirle di mettere in rete qualche considerazione sul giogo tattico (per non dire di quello economico, ma questa è un’altra faccenda, non attuale) che Ronaldo ha imposto in queste due stagioni, provocando tre effetti: 1) la svalutazione degli altri attaccanti, Dybala e Bernardeschi in primis; 2) il peggioramento della qualità del gioco, che ha preso piede con Allegri e la cui tendenza Sarri non è riuscito ad invertire; 3) lo smarrimento del senso di collettività, architrave dei successi di questi anni