Repubblica: De Laurentiis potrebbe andare in ritiro col Napoli da venerdì

Il presidente sarà presente al San Paolo sabato sera per Napoli-Inter, ma potrebbe decidere di anticipare il suo arrivo a Napoli per stare vicino alla squadra

È il momento di fare quadrato, scrive oggi Repubblica, parlando dell’impegno di Coppa Italia che aspetta il Napoli sabato sera al San Paolo. Gli azzurri sono chiamati innanzitutto a tornare in campo dopo 105 giorni, ma soprattutto si giocano la finale di Coppa Italia, trofeo su cui hanno puntato molto anche perché gli aprirebbe le porte all’Europa in caso di vittoria.

Data l’importanza della partita i calciatori aspettano un segnale dal presidente De Laurentiis soprattutto in merito alle mensilità da pagare, proprio nei prossimi giorni è previsto infatti il saldo di maggio, dopo il congelamento di marzo e aprile. Il presidente lo sa e proprio per questo motivo ha confermato la sua presenza al San Paolo sabato sera per essere al fianco della squadra. Ma c’è di più, De Laurentiis potrebbe anticipare il suo arrivo a Napoli e decidere per un blitz da Capri per passare con la squadra anche il ritiro pre partita da venerdì sera.