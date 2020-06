Rai: Mertens ha voluto essere in campo nonostante i problemi fisici

Il giornalista della Rai Alessandro Antinelli a bordo campo per le ultime notizie prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter

«Mertens ha un problema ai flessori, ma ha voluto esserci a tutti i costi anche mettendo a rischio la sua presenza per l’eventuale finale. Non ce l’ha fatta Fabian Ruiz, in campo invece Elmas che ha svolto il riscaldamento con grandissimo impegno, ha massima fiducia da parte di Gattuso»