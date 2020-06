Formazioni Napoli-Inter: Fabian Ruiz non gioca

Gattuso si affida a Politano al posto di Callejon e lancia Elmas a centrocampo al posto dello spagnolo che non è al meglio

Tutto pronto per scendere in campo. Gattuso ha scelto l’11 titolare che affronterà questa sera al San Paoli l’Inter per la semifinale di Coppa Italia. Alla fine non c’è Fabian Ruiz che aveva avuto dei problemi fisici negli ultimi giorni. Al suo posto il mister lancia nella mischia Elmas che aveva ben figurato nelle partite giocate con Ancelotti in panchina. Per l’attacco confermato Politano al posto di Callejon. Difesa scontata per l’assenza di Manolas, torna la coppia Koulibaly-Maksimovic

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro