Pubblicate il servizio su Zarate, please. Almeno le liti tra Lotito e Le Iene avranno un senso

Un’altra giornata di comunicati l’un contro l’altro armati. Finalmente stasera andrà in onda e almeno litigheranno per un motivo concreto

La querelle Iene-Lotito/Lazio per l’affare Zarate non accenna a placarsi.

Facciamo un passo indietro. Ieri il presidente del club biancoceleste ha minacciato di querelare la trasmissione in onda su Italia Uno perché il servizio, visionato insieme ai legali del club, è considerato infondato e inattendibile. Alla minaccia di Lotito hanno risposto Le Iene: “Non abbiamo diffuso il video, chi lo ha girato a Lotito?“.

Oggi Lotito è tornato ad attaccare Le Iene. In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lazio, il presidente scrive:

“Davvero goffo il tentativo de Le Iene di sottrarsi alle proprie responsabilità. Hanno diffuso un comunicato nel quale ci dicono che vogliono sapere da chi ci sia arrivato il loro servizio. In buona sostanza, chi ha preparato la trasmissione (e dunque chi aveva l’obbligo di custodire il filmato) domanda a noi (e non a se stesso) come questo sia potuto finire sul web (dove chiunque poteva e può consultarlo). Un vero e proprio paradosso che ci conferma soltanto di aver fatto bene a non partecipare al linciaggio”.